Azzurra n.17 è online! Le interviste a Matilde Villa e De Gennaro, il calendario di Los Angeles 2028 e tanto altro!

Il numero 17 di Azzurra è online! La rivista di OA Sport è consultabile gratuitamente e vi aiuterà a scandire il rientro dalle ferie estive permettendovi di seguire tutti gli eventi di settembre: troverete la consueta guida per conoscere tutti gli appuntamenti da non perdere, con le relative ambizioni dell’Italia.

In questo numero l’uomo copertina è Giovanni De Gennaro, intervistato a pochi giorni dal ritorno a Vaires sur Marne per la tappa di Coppa del Mondo, sul canale che gli consegnò l’oro olimpico a Parigi 2024. La seconda intervista è dedicata a Matilde Villa, che racconta il rientro dall’infortunio al crociato prima dell’imminente avventura ai Mondiali di basket femminile.

L’editoriale del numero 17 di Azzurra ripercorrerà l’‘Età dell’oro’ dello sport italiano, analizzando i principali trionfi del Bel Paese nell’ultimo decennio, alle Olimpiadi e non solo, mentre si conferma l’appuntamento fisso con le rubriche ‘Domande e risposte’, ‘C’era una volta in Italia…’ (dedicata a Marco Galiazzo), ‘Saranno Campioni’ con Caterina Santambrogio, il pagellone del mese di agosto con tutti i voti ed il calendario completo degli eventi sportivi di settembre.

Nel numero 17 potrete consultare infine anche la terza parte (ovvero la penultima) del calendario di Los Angeles 2028, con tutti gli eventi giorno per giorno e minuto per minuto: le Olimpiadi, e la loro atmosfera, non durano solo 16 giorni, ma 4 anni.

Vi auguriamo dunque una buona lettura in compagnia del nuovo numero di Azzurra, che potete sfogliare gratuitamente a questo link: https://www.oasport.it/rivista-azzurra/

IL SOMMARIO DEL N.17 DI AZZURRA

L’editoriale: Età dell’oro ed ignoranza sportiva

L’intervista: Giovanni De Gennaro, l’olimpionico che sfida se stesso

Domande e risposte

C’era una volta in Italia: Marco Galiazzo, l’arciere implacabile

L’intervista: Matilde Villa, il ritorno ed il sogno mondiale

Saranno Campioni: Caterina Santambrogio, l’eclettica del nuoto

Calendario Olimpiadi Los Angeles 2028: terza parte (di 4)

Il pagellone dello sport italiano ad agosto

Il calendario sportivo di settembre