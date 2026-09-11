Australian Open blinda i cinque set: cosa cambierà davvero nel 2027?

Nelle ultime ore l’Australian Open ha smentito, almeno in parte, le parole pronunciate pochi giorni fa dal nuovo amministratore delegato di Tennis Australia, Andrew Abdo, che aveva lasciato intendere una possibile revisione del sistema di gioco al meglio dei cinque set. Attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social, il torneo ha voluto chiarire la propria posizione, escludendo modifiche sul punto più delicato ma senza chiudere la porta ad altre novità.

Abdo, intervenendo pubblicamente, aveva ipotizzato scenari inediti per gli Slam: “Negli Slam, per esempio, si potrebbero prevedere formule diverse a seconda dei turni, o partite di durata differente. Forse non giocheremo sempre al meglio dei cinque set fino alla fine, oppure potrebbe cambiare il sistema di punteggio“. Parole che avevano subito acceso il dibattito nell’ambiente tennistico, vista la portata di un’eventuale riforma su un aspetto identitario del torneo.

A distanza di poco tempo, però, la linea ufficiale dell’Australian Open ha preso una direzione diversa. Nel messaggio pubblicato dal profilo del torneo si legge infatti: “Sebbene l’innovazione faccia parte del DNA dell’Australian Open, il tennis al meglio dei cinque set è qui per restare. Presto riveleremo ulteriori dettagli su ciò che arriverà all’AO 2027“.

Questa precisazione, diffusa sui canali ufficiali, non ha fatto che alimentare la curiosità degli appassionati, soprattutto perché arriva in un contesto in cui Melbourne si è progressivamente costruita la reputazione di terreno privilegiato per la sperimentazione nel circuito tennistico. Difficile immaginare, a questo punto, che si intervenga sulla struttura storica delle partite Slam disputate al meglio dei cinque set; resta invece del tutto aperta la questione su quali altri elementi del torneo potrebbero essere rivisti.

Gli organizzatori non hanno aggiunto ulteriori dettagli, lasciando presumibilmente che sia proprio questa ambiguità a tenere viva l’attenzione del pubblico. Per conoscere i contorni reali della novità annunciata, non resta che aspettare i prossimi annunci ufficiali.