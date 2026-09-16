Aubin Sparfel firma la rasoiata al GP de Wallonie, vittoria di lusso a vent’anni

Aubin Sparfel ha vinto il GP de Wallonie, evento di livello Pro (la categoria inferiore al World Tour nel calendario UCI) che si è snodato lungo un percorso molto mosso da Seraing a Namur. I 197 km proponevano quattro muri, a precedere l’arrivo in salita alla Cittadella (3,1 km al 4,2% di pendenza media), che ha creato grande selezione in seno al gruppetto dei migliori.

Il sorprendente 20enne francese, in predicato di promozione tra le fila della Decathlon CMA CGM Team, ma al momento ancora in forza alla formazione sviluppo, è rimasto al coperto e poi ha piazzato una bella rasoiata nel finale, riuscendo a battere il connazionale Romain Gregoire (Groupama-FDJ United), che aveva provato a fare la differenza attaccando ai piedi dell’ascesa conclusiva. Terzo posto per il belga Milan Fretin (Cofidis).

Sparfel aveva vinto la quarta tappa del Tour de l’Avenir lo scorso 23 agosto, imponendosi sul traguardo di Semur-en-Auxois, e aveva poi chiuso al 15mo posto nella classifica generale dominata dal nostro Lorenzo Finn. Il transalpino si era fatto apprezzare anche al Giro d’Italia NextGen, affermandosi sul traguardo di Piana delle Mele e terminando in quarta piazza nella generale vinta sempre da Finn.