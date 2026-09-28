ATP Tokyo 2026, Lorenzo Sonego eliminato nel primo turno delle qualificazioni

Lorenzo Sonego viene eliminato nel primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Tokyo, in Giappone: l’azzurro cede al polacco Kamil Majchrzak, numero 6 del tabellone cadetto, che si impone con lo score di 7-5 6-2 in un’ora e 23 minuti di gioco, e domani affronterà il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 1, per un posto nel main draw.

Nel primo set i servizi sono dominanti: vengono vinti dal giocatore in battuta i primi dieci punti giocati, e nel complesso, in undici game sono appena dieci i punti vinti in risposta. L’equilibrio si spezza proprio nel dodicesimo gioco, quando Sonego serve ancora per restare nel set: l’azzurro si fa rimontare dal 30-15, con Majchrzak che infila tre punti consecutivi ed al primo break point, che è anche un set point, incamera la frazione sul 7-5 in 44′.

Nella seconda partita cambia subito il canovaccio: break di Sonego a 30 in apertura, immediato controbreak, ancora a 30, di Majchrzak. Il polacco tiene la battuta e va sul 2-1, poi ai vantaggi del quarto game strappa ancora la battuta all’azzurro e scappa sul 3-1. Sonego ha la palla del controbreak, ma non la sfrutta, poi è l’italiano a cancellare tre occasioni per l’1-5 al polacco. L’azzurro si salva ma poi alza bandiera bianca: Majchrzak vince otto degli ultimi nove punti giocati e chiude il match sul 6-2 in 39 minuti.

Le statistiche sorridono al polacco, che vince 66 punti contro i 50 dell’azzurro, sfruttando 4 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellandone una delle due concesse all’italiano. Majchrzak chiude con l’89% di punti vinti con la prima di servizio ed il 58% con la seconda, mentre Sonego si ferma, rispettivamente, al 64% ed al 42%.