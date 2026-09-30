ATP Tokyo 2026: la pioggia disturba i campi esterni. Fils va, Paul no

Si apre sia sotto il segno di certi big in caduta che sotto altre questioni, più che altro piovose, il tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo. Un appuntamento, quello dell’Ariake, classico per buona misura, e che ha non meno di 20 vincitori Slam nell’albo d’oro, iniziando con Ken Rosewall e finendo con Carlos Alcaraz, chiamato alla difesa del titolo in quest’edizione.

Nel suo inusuale ruolo di qualificato (che è tale poiché non si è iscritto al tabellone principale in tempo utile a causa di un’indecisione su quale torneo giocare tra Tokyo e Pechino), Arthur Fils si qualifica sconfiggendo Luca van Assche: il derby francese, insomma, finisce nel modo atteso. E chissà se ci sarà la sfida “forte” contro Tiafoe o quella di fascino contro Kei Nishikori, il maggiore dei giocatori nella storia del tennis giapponese maschile.

Buone le indicazioni date anche da Valentin Vacherot: il monegasco riesce a superare in due tie-break il belga Alexander Blockx, mentre è molto netta la debacle di Tommy Paul, superato con un nettissimo 6-1 6-2 dal cileno Alejandro Tabilo (ma, va detto, le scusanti circa lo stato fisico dell’americano possono a buon diritto esistere).

Rinviate a domani due partite: Etcheverry-Tsitsipas e la prosecuzione di Lehecka-Bergs, con il ceco avanti di un set. Sempre domani gli esordi di tutti i big, ma anche di Luciano Darderi e di Matteo Berrettini, mentre com’è noto Lorenzo Musetti ha annunciato il forfait.

ATP TOKYO 2026: RISULTATI DI OGGI

Tabilo (CHI)-Paul (USA) [7] 6-3 6-2

Lehecka (CZE)-Bergs (BEL) 6-3 sospesa

Vacherot (MON) [8]-Blockx (BEL) 7-6(2) 7-6(4)

Etcheverry (ARG)-Tsitsipas (GRE) [Q] rinviata

Fils (FRA) [Q]-van Assche (FRA) 6-3 6-2