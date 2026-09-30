ATP Tokyo 2026, la pioggia cancella l’esordio in doppio di Bolelli/Vavassori

La pioggia dimezza il programma della prima giornata dell’ATP 500 di Tokyo: si gioca soltanto sul Colosseum, il campo principale, dotato di copertura, dove si giocano quattro incontri di singolare, e sull’Indoor 1, che, come si evince dal nome stesso, è al coperto, dove si completano le qualificazioni di doppio.

Rinviati i match previsti sul Kinoshita Group Show Court, il secondo campo per importanza, e sul Court 1, che non sono dotati di copertura: a farne le spese sono anche Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che avrebbero dovuto fare il loro esordio in doppio.

Il match della coppia italiana, accreditata della prima testa di serie nel torneo nipponico, slitta così a domani: gli azzurri dovranno affrontare i padroni di casa giapponesi Shintaro Mochizuki e Seita Watanabe, che hanno ricevuto una wild card per poter saltare le qualificazioni ed entrare direttamente nel tabellone principale.