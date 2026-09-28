ATP Tokyo 2026, il tabellone: quattro azzurri nel main draw, Alcaraz favorito per la vittoria

Da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre andrà in scena il main draw dell’ATP 500 di Tokyo 2026, uno dei tornei clou dello swing asiatico che culminerà con il Masters 1000 di Shanghai (7-18 ottobre). Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone principale del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, in programma sui campi in cemento dell’Ariake Colosseum.

Saranno almeno quattro i giocatori azzurri impegnati nel main draw nipponico, con Lorenzo Sonego che spera di aggiungersi alla compagnia tramite le qualificazioni (previste tra oggi e domani). Italia che non potrà contare su nessuna testa di serie, complice il recente crollo in classifica di Lorenzo Musetti dopo alcuni mesi molto difficili in primis a livello fisico.

L’ex numero 5 al mondo comincerà il suo percorso in Giappone ritrovando il britannico Arthur Fery un mese dopo la vittoria in tre set al primo turno degli US Open, per poi trovare eventualmente agli ottavi un qualificato o più probabilmente il n.3 del seeding Taylor Fritz.

Cammino difficile anche per gli altri italiani, con Luciano Darderi che debutterà contro la testa di serie n.6 Casper Ruud mentre Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sfidano Alejandro Davidovich Fokina e la wild card Rei Sakamoto con all’orizzonte un terribile secondo turno rispettivamente contro Rafael Jodar e Carlos Alcaraz.

TABELLONE ATP TOKYO 2026

(1) Carlos Alcaraz ESP vs Alex Michelsen USA

Matteo Arnaldi ITA vs (WC) Rei Sakamoto JPN

Denis Shapovalov CAN vs (WC) Sho Shimabukuro JPN

Alejandro Tabilo CHI vs (7) Tommy Paul USA

(3) Taylor Fritz USA vs Qualifier

Lorenzo Musetti ITA vs Arthur Fery GBR

Holger Rune DEN vs Kyrian Jacquet FRA

Luciano Darderi ITA vs (6) Casper Ruud NOR

(5) Brandon Nakashima USA vs Ugo Humbert FRA

Jiri Lehecka CZE vs Zizou Bergs BEL

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Berrettini ITA

Qualifier vs (4) Rafael Jodar ESP

(8) Valentin Vacherot MON vs Alexander Blockx BEL

Tomas Martin Etcheverry ARG vs Qualifier

Qualifier vs Luca Van Assche FRA

(WC) Kei Nishikori JPN vs (2) Frances Tiafoe USA