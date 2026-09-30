ATP Pechino 2026, subito fuori Aliassime. Ritorno con vittoria per Djokovic

Il torneo ATP di Pechino inaugura il suo percorso con cinque match del primo turno. La sorpresa più grande di giornata è l’eliminazione al debutto di Felix Auger-Aliassime, numero due del tabellone. Ritorna in campo e bagna il suo esordio con un successo Novak Djokovic.

In apertura di giornata arriva una sorpresa. Nella rivincita del secondo turno degli US Open il russo Karen Khachanov, numero 26 ATP, regola il canadese Felix Auger-Aliassime 6-3 6-3 in un’ora e tredici minuti. Il russo non concede palle break al rivale e sfrutta tre delle quattro occasioni per strappare il servizio all’avversario in altrettante occasioni.

Novak Djokovic, al rientro in campo dopo la prematura sconfitta al primo turno degli US Open, elimina il portoghese Nuno Borges, numero 49 ATP, 6-3 7-6(2) in un’ora e cinquantadue minuti. La wild card cinese Yunchaokete Bu, numero 104 del mondo, sorprende l’argentino Juan Manuel Cerundolo 6-2 5-7 6-4 al termine di una battaglia di due ore e venti minuti.

Il veterano tedesco Jan-Lennard Struff, numero 59 del ranking, piega l’argentino Thiago Agustin Tirante 6-1 6-4 in un’ora e sei minuti. Il qualificato francese Arthur Gea, numero 58 del ranking, piega la wild card cinese Zhizhen Zhang 6-4 6-3 in un’ora e venticinque minuti.