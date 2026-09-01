Tennis
ATP Pechino 2026, Jannik Sinner compare nell’entry list del torneo cinese
Jannik Sinner punta al rientro a Pechino: l’ufficialità arriva nel cuore della notte italiana, con il rilascio dell’entry list ufficiale del torneo ATP 500 del quale l’azzurro è campione in carica, che si disputerà dal 30 settembre al 6 ottobre.
Assieme all’azzurro sono iscritti al torneo cinese il tedesco Alexander Zverev, il canadese Felix Auger-Aliassime, il serbo Novak Djokovic, l’altro italiano Flavio Cobolli, l’australiano Alex De Minaur ed il russo Daniil Medvedev: sono presenti sette dei primi otto attuali tennisti al mondo.
Manca all’appello soltanto lo spagnolo Carlos Alcaraz, che nella stessa settimana ha scelto di giocare l’ATP 500 di Tokyo. La conferma della volontà di Sinner di rientrare in Cina è un’ulteriore conferma dei progressi compiuti dall’azzurro, lontano dai campi per infortunio dalla finale vinta a Wimbledon.
ENTRY LIST ATP 500 PECHINO 2026
📢 The 2026 China Open men’s singles player list is officially announced!
🔥 Two generations of tennis leaders —Jannik Sinner and Novak Djokovic — headline the field, with 7 of the world’s top 10 gathering in Beijing.
📅Sep 28 – Oct 6 | National Tennis Center#ChinaOpen pic.twitter.com/fLAlOGGdd5
— China Open (@ChinaOpen) September 1, 2026