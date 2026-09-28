ATP Pechino 2026, il tabellone: Cobolli evita Zverev e Djokovic fino alla finale

Archiviata la parentesi riservata alla Coppa Davis prima e alla Laver Cup poi, sta per entrare nel vivo lo swing asiatico che culminerà con il Masters 1000 di Shanghai (7-18 ottobre). Quest’oggi è stato effettuato il sorteggio del tabellone principale del China Open 2026, torneo ATP di categoria 500 in programma sul cemento a Pechino da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre.

L’unico tennista azzurro presente nel main draw cinese è Flavio Cobolli, accreditato della quarta testa di serie, che troverà al primo turno il russo Roman Safiullin (impegnato oggi nella semifinale dell’ATP 250 di Hangzhou contro il connazionale Daniil Medvedev) per poi incrociare eventualmente agli ottavi uno tra Andrey Rublev e Tallon Griekspoor.

Un percorso non così semplice dunque per il numero 7 al mondo, che va a caccia di punti preziosi per avvicinarsi al traguardo della qualificazione alle Finals di Torino, e potrebbe entrare in rotta di collisione ai quarti di finale con l’australiano Alex De Minaur. Nella parte bassa del tabellone gli altri punti di riferimento sono il canadese Felix Auger-Aliassime (n.2 del seeding) e l’americano Learner Tien (n.7).

Tanta qualità nella parte alta del draw, guidata dal favorito della vigilia Alexander Zverev che rischia però di affrontare ai quarti il rientrante Novak Djokovic (un mese dopo la dolorosa sconfitta al primo turno degli US Open con Mariano Navone) e soprattutto in semifinale uno tra i vari Daniil Medvedev, Jakub Mensik e Alexander Bublik.

TABELLONE ATP PECHINO 2026

(1) Alexander Zverev GER vs Cameron Norrie GBR

(WC) Juncheng Shang CHN vs Sebastian Baez ARG

Juan Manuel Cerundolo ARG vs (WC) Yunchaokete Bu CHN

Nuno Borges POR vs (6) Novak Djokovic SRB

(3) Daniil Medvedev vs Qualifier

Jan-Lennard Struff GER vs Thiago Agustin Tirante ARG

Qualifier vs Francisco Cerundolo ARG

Alexander Bublik KAZ vs (8) Jakub Mensik CZE

(5) Alex de Minaur AUS vs Mariano Navone ARG

Ignacio Buse PER vs Quentin Halys FRA

Tallon Griekspoor NED vs Andrey Rublev

(SE) Roman Safiullin vs (4) Flavio Cobolli ITA

(7) Learner Tien USA vs Hubert Hurkacz POL

(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Qualifier

Qualifier vs Arthur Rinderknech FRA

Karen Khachanov vs (2) Felix Auger-Aliassime CAN