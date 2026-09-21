Tennis
ATP Pechino 2026: i possibili avversari di Jannik Sinner turno per turno
Jannik Sinner, fuori per un problema al ginocchio dalla finale di Wimbledon, è iscritto all’ATP 500 di Pechino, in Cina, in programma da mercoledì 30 settembre a martedì 6 ottobre: l’azzurro, in caso di partecipazione, sarà la testa di serie numero 1 del torneo, che prevede un tabellone a 32 giocatori, senza bye al primo turno.
L’azzurro guiderà il seeding, che sarà composto da 8 teste di serie, quindi nei primi due turni l’azzurro non ne incontrerà: ai quarti potrà esserci, invece, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.
L’azzurro potrà incontrare uno tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev in semifinale, mentre potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev. Dato che il torneo terminerà martedì 6 ottobre, eccezionalmente il ranking verrà aggiornato mercoledì 7 ottobre.
Al netto di eventuali cancellazioni, tra i possibili avversari dell’azzurro nei primi due turni ci sono tutti i giocatori al momento iscritti ma esclusi dal seeding, tra i quali spiccano il kazako Alexander Bublik, il russo Andrey Rublev, l’argentino Francisco Cerundolo ed il transalpino Arthur Rinderknech.
CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER
Primo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Secondo turno
Giocatori non inseriti tra le teste di serie.
Quarti di finale
Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Flavio Cobolli, Alex De Minaur, Novak Djokovic e Jakub Mensik.
Semifinali
Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev.
Finale
La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.