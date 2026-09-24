Tennis
ATP Hangzhou 2026, Vallejo e Marozsan agli ottavi. Eliminati Bellucci ed Atmane
Si completa il primo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP 250 di Hangzhou, in Cina: esce di scena l’unico azzurro nel man draw, Mattia Bellucci, sconfitto dal numero 8 del seeding, il polacco Kamil Majchrzak, che si impone con lo score di 6-3 6-4.
Il transalpino Hugo Gaston piega il nipponico Sho Shimabukuro con un duplice 6-4, mentre il qualificato giapponese Taro Daniel elimina l’australiano Dane Sweeny con lo score di 7-6 (6) 6-2, infine il numero 7 del tabellone, il lusitano Jaime Faria rimonta il francese Terence Atmane con il punteggio di 3-6 7-6 (9) 6-4.
La testa di serie numero 6, il magiaro Fabian Marozsan, regola il qualificato australiano Alex Bolt per 6-4 6-2, mentre l’australiano Rinky Hijikata supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina con lo score di 7-6 (4) 6-4, invece, il cinese Bu Yunchaokete elimina la wild card statunitense Michael Zheng con il punteggio di 6-4 6-3.
Eliminati tutti gli alti cinesi: il numero 5 del seeding, il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, piega la wild card Cui Jie con lo score di 6-1 6-7 (2) 6-4, mentre il russo Roman Safiullin liquida il qualificato Sun Fajing per 6-2 6-0, infine il rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong, regola la wild card Zhang Zhizhen con un duplice 6-3.
ATP 250 HANGZHOU 2026 – RISULATI 24 SETTEMBRE 2026
Primo turno
Hugo Gaston (Francia) b. Sho Shimabukuro (Giappone) 6-4 6-4
Taro Daniel (Giappone, Q) b. Dane Sweeny (Australia) 7-6 (6) 6-2
Jaime Faria (Portogallo, 7) b. Terence Atmane (Francia) 3-6 7-6 (9) 6-4
Fabian Marozsan (Ungheria, 6) b. Alex Bolt (Australia, Q) 6-4 6-2
Rinky Hijikata (Australia) b. Dalibor Svrcina (Cechia, Q) 7-6 (4) 6-4
Bu Yunchaokete (Cina) b. Michael Zheng (Stati Uniti, WC) 6-4 6-3
Kamil Majchrzak (Polonia, 8) b. Mattia Bellucci (Italia) 6-3 6-4
Adolfo Daniel Vallejo (Paraguay, 5) b. Cui Jie (Cina, WC) 6-1 6-7 (2) 6-4
Roman Safiullin (Russia) b. Sun Fajing (Cina, Q) 6-2 6-0
Coleman Wong (Hong Kong) b. Zhang Zhizhen (Cina, WC) 6-3 6-3