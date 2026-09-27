ATP Hangzhou 2026, tre russi in semifinale. Con loro anche Jacquet

Le semifinali dell’ATP 250 di Hangzhou sono un territorio di conquista per i tennisti russi, visto che sono ben tre quelli ancora in corsa sul cemento cinese. C’è ancora Daniil Medvedev, testa di serie numero uno, che ha sconfitto in tre set il rappresentante di Hong Kong, Cameron Wong, con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 dopo due ore e venti minuti di gioco.

Ci sarà un derby per Medvedev, che se la vedrà ora con un ritrovato Roman Safiullin. Il numero 102 del mondo ha disputato finora il miglior torneo della sua stagione e ha sconfitto il padrone di casa Bu Yunchaokete in due set con un duplice 6-3.

Il terzo russo in semifinale è Andrey Rublev. La testa di serie numero due ha sconfitto in rimonta il francese Hugo Gaston al termine di un match complicato, soprattutto nei primi due set. Rublev si è imposto per 6-7 7-6 6-1 in poco meno tre ore di gioco.

Sarà un altro francese il prossimo avversario di Rublev. Infatti Kyrian Jacquet ha conquistato la sua prima semifinale della carriera a livello ATP e lo ha fatto battendo l’ungherese Fabian Marozsan, testa di serie numero sei, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantotto minuti di gioco.

RISULTATI ATP HANGZHOU 2026

Jacquet (Fra) b. Marozsan (Hun) 7-6 6-4

Rublev (Rus) b. Gaston (Fra) 6-7 7-6 6-1

Safiullin (Rus) b. Bu (Chn) 6-3 6-3

Medvedev (Rus) b. Wong (Hkg) 6-3 6-7 6-3