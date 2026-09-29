ATP Hangzhou 2026: Medvedev batte Rublev ed è campione nel torneo cinese

24 tornei vinti, 23 città diverse (e 23 finali conquistate in altrettanti luoghi differenti, visto che il match con Griekspoor a Dubai quest’anno non si è mai disputato). Questo è il conteggio attuale di Daniil Medvedev, che si prende anche la finale dell’ATP 250 di Hangzhou. Sconfitto il più illustre dei suoi attuali connazionali, Andrey Rublev, con il punteggio di 7-5 6-4 che indirizza dalla sua parte il confronto tra russi.

Il primo set è già più complicato per Rublev rispetto al suo avversario, considerato che tra terzo e quinto game sono tre le palle break da dover annullare. Dal canto suo, lo stesso Medvedev è per tre volte consecutive, dall’1-2 al 3-4, costretto ai vantaggi, ma ogni volta chiude i giochi all’ottavo punto. Quando tutto sembra avviato verso il tie-break, ecco che proprio per l’ex numero 1 giunge il momento buono: break a 30 sul 5-5 e conclusione del parziale in 53 minuti.

L’onda positiva continua per lui a inizio secondo parziale, quando va subito sullo 0-40 e poi si prende il break a 30. Di fatto il suo cammino sembra privo di ogni pericolo, ma arriva un piccolo passaggio a vuoto sul 3-2 che rischia di riaprire la finale, con Rublev che si guadagna due palle break (15-40). Medvedev cancella l’una e l’altra, poi chiude per 6-4 e si prende un’altra soddisfazione. Neanche a dirlo, in un’altra città diversa.

La prima cosa che salta all’occhio è il dato degli ace: Medvedev ne tira giù 23 nella decisiva ora e 33 minuti di Hangzhou. Il tutto, unito all’85% di punti vinti con la prima (40/47), fa capire come di fatto non sia quasi necessaria la seconda (40%-48% in fatto di punti vinti, cioè qui va meglio Rublev). 33-21 il rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 15-16 di Rublev.