ATP Hangzhou 2026: Medvedev avanti, fuori tutte le altre teste di serie

Si è chiusa in piena notte a Hangzhou, e anche quando in Europa la sera oramai cala di questi tempi, la giornata che completa il novero dei quarti di finale del locale ATP 250, che ha avuto origine nel 2024 e che, almeno per quest’oggi, fa capire che di sorprese a metà tra il reale e il meno reale ce ne sono eccome. Ma andiamo un po’ nel dettaglio.

L’unico che non ha (relativamente) problemi è Daniil Medvedev: per il russo c’è un set di reale fatica, il primo, in cui lui e il francese Valentin Royer rimangono vicini praticamente sempre fino alla conclusione del tie-break. Poi basta un unico break, nell’ottavo gioco del secondo set, per chiudere la pratica.

Molto complesso il racconto della sfida che porta Coleman Wong a diventare avversario dell’ex numero 1. Il giocatore di Hong Kong, infatti, elimina il numero 5 del seeding, il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, con un 7-6(2) 4-6 6-3 nel quale entrano sia i game che gli scambi non proprio cortissimi in certi casi: in ogni caso, è un risultato da tenere in aperta considerazione.

Si tratta invece di un ritorno in auge per Roman Safiullin: per lui rimonta vincente contro l’altro francese Quentin Halys, e altra sfida molto orientale, perché dall’altra parte della rete ci sarà il cinese Bu Yunchaokete (anzi, Buyunchaokete, vista la particolarità insita nel suo “nome senza nome”), vittorioso sul mai semplice polacco Kamil Majchrzak.

ATP HANGZHU 2026: RISULTATI DI OGGI

Medvedev [1]-Royer (FRA) 7-6(6) 6-3

Wong (HKG)-Vallejo (PAR) [5] 7-6(2) 4-6 6-3

Safiullin-Halys (FRA) [4] 5-7 6-3 6-4

Bu (CHN)-Majchrzak (POL) [8] 7-6(4) 6-7(5) 6-2