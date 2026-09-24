ATP Hangzhou 2026: Mattia Bellucci saluta subito il torneo, Majchrzak va avanti

Finisce subito l’ATP 250 di Hangzhou per Mattia Bellucci. L’azzurro, attuale numero 88 del ranking ATP, deve cedere per 6-3 6-4 in un’ora e 20 minuti al polacco Kamil Majchrzak, che come premio si guadagna la sfida al padrone di casa Bu Yunchaokete. US Open a parte, attualmente Bellucci non riesce a vincere due match di fila in un tabellone principale dai quarti raggiunti a Stoccarda. E, in questo caso, sono la seconda e la risposta che gli mancano per buona misura.

Bellucci, già a inizio match, è costretto a salvare due palle break, rimontando peraltro da 15-40 nel secondo game. I giochi, comunque, lo vedono alle volte in grado di arrivare a 30 in risposta, ma mai oltre, mentre Majchrzak riesce più spesso a mettere in difficoltà il lombardo. E, alla fine, il break a 30 lo trova nell’ottavo gioco, convertendo rapidamente la situazione nel 6-3.

Per l’italiano le cose continuano ad andare non proprio nel migliore dei modi a inizio secondo parziale, quando arriva il break da parte di Majchrzak anche nel primo gioco, con rimpianti peraltro perché era giunto il recupero da 0-40. A quel punto il polacco va via spedito, e soltanto nel finale c’è una chance di secondo livello per Bellucci, che sale sul 15-30 nell’ottavo game. Nulla da fare, anzi è lui a dover annullare due match point sul proprio servizio, lasciando però che il polacco chiuda alla terza occasione nel proprio turno di battuta: 6-4.

Al di là degli otto ace, come si diceva, il grandissimo problema di Bellucci è legato alla seconda: appena il 32% di punti vinti, 7/22. Un dato pesantissimo contro il 79% di Majchrzak, 15/19, e fondamentalmente basta questo per definire gli avvenimenti cinesi odierni.