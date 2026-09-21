ATP Hangzhou 2026, Mattia Bellucci in tabellone: Daniil Medvedev, prima testa di serie

Dal 23 al 29 settembre, sul cemento di Hangzhou, in Cina, la tournée asiatica inizierà a incidere nel calendario del massimo circuito internazionale. La presenza italiana sarà garantita da Mattia Bellucci.

Il mancino lombardo farà il proprio esordio contro il polacco Kamil Majchrzak. Da capire il livello di condizione dell’azzurro, in un 2026 in cui l’infortunio a Wimbledon è stato un episodio spiacevole nel proprio cammino.

Bellucci, dal canto suo, vorrà chiudere al meglio il 2026. In caso di vittoria, l’azzurro se la vedrà contro uno tra l’americano Michael Zheng e il cinese Yunchaokete Bu, in un quarto comandato dal n.4 del seeding, Quentin Halys.

Un evento in cui il massimo riferimento è il russo Daniil Medvedev che, dopo il deludente cammino agli US Open, va in cerca di risposte diverse dal proprio tennis. Il russo è il principale favorito per il successo, dovendosi guardare dal connazionale Andrey Rublev (n.2 del seeding) e dall’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.3 del seeding).

TABELLONE ATP HANGZHOU 2026

(1) Daniil Medvedev RUS vs Bye

Valentin Royer FRA vs Adam Walton AUS

(WC) Zhizhen Zhang CHN vs Coleman Wong HKG

(WC) Jie Cui CHN vs (5) Adolfo Daniel Vallejo PAR

(4) Quentin Halys FRA vs Bye

Qualifier vs Roman Safiullin RUS

Yunchaokete Bu CHN vs (WC) Michael Zheng USA

Mattia Bellucci ITA vs (8) Kamil Majchrzak POL

(6) Fabian Marozsan HUN vs Qualifier

Dane Sweeny AUS vs Qualifier

Aleksandar Vukic AUS vs Kyrian Jacquet FRA

Bye vs (3) Tomas Martin Etcheverry ARG

(7) Jaime Faria POR vs Terence Atmane FRA

Sho Shimabukuro JPN vs Hugo Gaston FRA

Rinky Hijikata AUS vs Qualifier

Bye vs (2) Andrey Rublev RUS