ATP Hangzhou 2026, buona la prima per i francesi Jacquet e Royer

Si è alzato il sipario sul tabellone principale dell’ATP 250 di Hangzhou (Cina). Sono soltanto due le partite in programma oggi, visto che si dovevano ancora completare le sfide del torneo di qualificazione. Un torneo che vede come due principali testa di serie i russi Daniil Medvedev ed Andrey Rublev, che usufruiranno di un bye al primo turno.

Il primo match di giornata ha visto la bella vittoria del francese Kyrian Jacquet, numero 107 della classifica mondiale, che ha sconfitto in tre set l’australiano Aleksandar Vukic (n°91) con il punteggio di 7-6 3-6 6-3 dopo una lunga battaglia di due ore e quarantasette minuti di gioco. Nel prossimo turno Jacquet se la vedrà con l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero tre.

Daniil Medvedev è già al secondo turno, ma conosce già anche il suo prossimo avversario, che sarà il francese Valentin Royer. Il transalpino, infatti, ha battuto nell’altro match di giornata l’australiano Adam Walton per 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco.

Da ricordare che in tabellone ad Hangzhou per l’Italia c’è anche Mattia Bellucci. Il tennista lombardo non avrà un esordio semplice, visto che affronterà il polacco Kamil Majchrzak, testa di serie numero otto.