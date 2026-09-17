ATP Finals 2026, Carlos Alcaraz aritmeticamente qualificato per il torneo di Torino

Sale a 3 il numero di tennisti aritmeticamente qualificati per le ATP Finals 2026 di tennis: dopo l’azzurro Jannik Sinner ed il teutonico Alexander Zverev, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz stacca il pass per il torneo che si disputerà a Torino dal 15 al 22 novembre.

Il regolamento, infatti, prevede la qualificazione automatica per i primi 7 della Race to Turin e del campione Slam meglio piazzato tra l’8° ed il 20° posto: in stagione Zverev ha vinto Roland Garros e US Open, mentre Sinner ha conquistato Wimbledon, infine Alcaraz ha vinto gli Australian Open.

Con Sinner e Zverev già aritmeticamente qualificati, dunque, per lo spagnolo diventa sufficiente chiudere entro i primi 20 della Race to Turin per staccare il pass per le ATP Finals: Alcaraz è già certo di non poter uscire dai primi 20 della classifica che tiene conto dei risultati del 2026, quindi è qualificato per l’ultimo torneo stagionale.

Qualora l’iberico dovesse chiudere fuori dai primi 7 della classifica (scenario improbabile), allora sfrutterebbe lo slot da campione Slam, mentre se dovesse chiudere tra i primi 7 della Race, allora anche l’ottavo classificato avrebbe diritto a partecipare alle ATP Finals.