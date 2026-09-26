ATP Chengdu 2026, vincono Davidovich Fokina e Hurkacz. Harris sorprende Vacherot

Cala il sipario sulla giornata odierna di incontri dell’ATP 250 di Chengdu. Sul cemento cinese è stato definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale. Non sono arrivate buone notizie in casa Italia, vista l’eliminazione di Federico Cinà.

Il giovane siciliano (n. 170 ATP) ha ceduto al navigato francese Alexandre Muller (n. 135 ATP) con il punteggio di 7-6(3) 6-1, in 1 ora e 30 minuti di gioco. Nei quarti, Muller se la vedrà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

L’iberico (n. 2 del seeding) si è imposto per 6-4 6-4 sull’argentino Juan Manuel Cerundolo (n. 53 del ranking). Vittoria in rimonta, invece, per il polacco Hubert Hurkacz (n. 46 del ranking), a segno con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 contro l’americano Martin Damm (n. 106 del ranking).

Hurkacz affronterà il sudafricano Lloyd Harris (n. 136 del ranking), che ha sorpreso Valentin Vacherot (n. 19 del mondo). Il monegasco è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6(5), in 1 ora e 35 minuti di gioco.