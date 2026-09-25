ATP Chengdu 2026, Shapovalov e Mannarino ai quarti, sorpresa Basilashvili

Si sono delineati i quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu. Sul cemento cinese si interrompe il cammino di uno dei due azzurri in tabellone, Lorenzo Sonego, che è stato sconfitto in rimonta in tre set dall’americano Jenson Brooksby con il punteggio di 5-7 7-5 6-2 dopo una battaglia di due ore e trentasei minuti di gioco.

Brooksby se la vedrà ora con un ritrovato Nikoloz Basilashivili. Il georgiano, ormai da tantissimo tempo fuori dai primi 100 (è n°145) ha conquistato il suo primo quarto di finale a livello ATP negli ultimi dodici mesi e lo ha fatto grazie alla vittoria sull’olandese Botic Van de Zandschulp, testa di serie numero quattro, con il punteggio di 6-4 7-5.

L’altro quarto di finale che già si conosce è quello che mette di fronte Denis Shapovalov ed Adrian Mannarino. Il canadese, numero sette del seeding, ha piegato abbastanza agevolmente il ceco Vit Kopriva per 6-2 6-3; mentre il francese ha eliminato il cileno Alejandro Tabilo, testa di serie numero tre, con un duplice 6-4.

RISULTATI ATP CHENGDU 2026

Shapovalov (Can) b. Kopriva (Cze) 6-2 6-3

Brooksby (Usa) b. Sonego (Ita) 5-7 7-5 6-2

Mannarino (Fra) b. Tabilo (Cil) 6-4 6-4

Basilashvili (Geo) b. Van de Zandschulp (Ned) 6-4 7-5