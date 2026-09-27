ATP Chengdu 2026, Shapovalov e Davidovich Fokina in semifinale. Basilashvili continua a sorprendere

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 250 di Chengdu. Continua l’incredibile cammino di Nikoloz Basilashvili, che si è ritrovato sul cemento cinese, riuscendo a raggiungere una semifinale nel massimo circuito che mancava addirittura dal 2022 a Doha. L’attuale numero 145 del mondo ha superato in due set l’americano Jenson Brooksby con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco.

In semifinale il tennista georgiano se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero due. Lo spagnolo ha superato il francese Alexandre Muller in due set con il punteggio di 6-1 7-5.

Una bella battaglia quella tra Denis Shapovalov ed Adrian Mannarino. Alla fine è stato il canadese ad imporsi in rimonta dopo aver concesso il primo set, vincendo con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo oltre due ore e mezza di gioco.

In semifinale Shapovalov affronterà il polacco Hubert Hurkacz, che va a caccia ancora della prima finale della sua stagione. Il polacco ha superato il sudafricano Lloyd Harris con il punteggio di 7-6 6-4.

RISULTATI ATP CHENGDU 2026

Basilashvili (Geo) b. Brooksby (Usa) 6-4 7-6

Davidovich Fokina (Esp) b. Muller (Fra) 6-1 7-5

Shapovalov (Can) b. Mannarino (Fra) 6-7 6-3 6-2

Hurkacz (Pol) b. Harris (Rsa) 7-6 6-4