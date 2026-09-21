ATP Chengdu 2026, Lorenzo Sonego risponde presente. Cinà nelle qualificazioni

Dal 23 al 29 settembre prenderà il via la campagna asiatica del tennis internazionale. Archiviata la trasferta americana, culminata con gli US Open, il circuito volta pagina e si sposta in Cina, protagonista della prima fase di questo nuovo segmento della stagione.

Si parte dal cemento di Chengdu, dove a tenere alto il vessillo italiano sarà Lorenzo Sonego. Il piemontese, reduce da una stagione complicata anche a causa dell’infortunio al polso, è chiamato a ritrovare continuità e rendimento. Un obiettivo che passa anche dalle buone sensazioni mostrate nella sfida contro Alexander Zverev, allora numero 2 del mondo e successivamente vincitore dello Slam americano: un match nel quale il tedesco ha dovuto faticare per avere la meglio sull’azzurro.

Sonego esordirà contro l’australiano James Duckworth, avversario solido e combattivo. In caso di successo, il piemontese affronterà il vincente della sfida tra l’argentino Sebastian Baez, ottava testa di serie, e l’americano Jenson Brooksby. Sonego è stato inserito nel quarto di tabellone presieduto dalla quarta testa di serie, l’olandese Botic van de Zandschulp.

A guidare il seeding del torneo sarà il monegasco Valentin Vacherot, reduce dall’impegno in Coppa Davis, dove ha contribuito alla storica vittoria del Principato nella fase di qualificazione. Grande attenzione sarà inoltre rivolta allo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, seconda testa di serie, al cileno Alejandro Tabilo, terzo favorito del seeding, e al polacco Hubert Hurkacz, numero 5. Completano il gruppo delle principali teste di serie il portoghese Nuno Borges, sesto, e il canadese Denis Shapovalov, settimo.

Nel tabellone principale, grazie a una wild card, ci sarà anche il giovane francese Moise Kouame, mentre Federico Cinà sarà chiamato a partire dalle qualificazioni per conquistarsi un posto nel main draw.

TABELLONE ATP CHENGDU 2026

(1) Valentin Vacherot MON vs Bye

Qualifier vs Aleksandar Kovacevic USA

Martin Damm USA vs Qualifier

Aleksandr Shevchenko KAZ vs (5) Hubert Hurkacz POL

(3) Alejandro Tabilo CHI vs Bye

(WC) Juncheng Shang CHN vs Adrian Mannarino FRA

Vit Kopriva CZE vs (WC) Jia Hu CHN

Tallon Griekspoor NED vs (7) Denis Shapovalov CAN

(8) Sebastian Baez ARG vs Jenson Brooksby USA

James Duckworth AUS vs Lorenzo Sonego ITA

Miomir Kecmanovic SRB vs Qualifier

Bye vs (4) Botic van de Zandschulp NED

(6) Nuno Borges POR vs Camilo Ugo Carabelli ARG

(NG) Moise Kouame FRA vs Qualifier

Juan Manuel Cerundolo ARG vs (WC) Yi Zhou CHN

Bye vs (2) Alejandro Davidovich Fokina ESP