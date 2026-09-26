Tennis
ATP Chengdu 2026, Federico Cinà non supera l’ostacolo Muller ed esce negli ottavi di finale
Si ferma davanti al secondo ostacolo la corsa di Federico Cinà in terra cinese. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP di Chengdu il francese Alexandre Muller piega l’azzurro 7-6(3) 6-1 in un’ora e trenta minuti. Nei quarti di finale il francese sfiderà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.
L’azzurro, dopo aver salvato due palle dello 0-1, non sfrutta due occasioni per operare il break nel secondo gioco. La sfida prosegue sui binari dell’assoluto equilibrio fino a quando Cinà salva quattro break point nel nono gioco. Nessuno dei due tennisti riesce a rompere l’equilibrio e il 6-6 diventa inevitabile. Muller conquista due punti in risposta per allungare 4-1 e chiude agevolmente 7-3.
Nella seconda frazione il giocatore siciliano salva due palle break nel secondo gioco, ma cede il servizio nel quarto quando l’avversario sfrutta la prima possibilità per scappare sul 3-1. Muller, una volta acquisito il vantaggio, non si volta più indietro, e trasforma il primo match point per il definitivo 6-1.
Cinà chiude la sua prova con otto ace, commette tre doppi falli e serve il 50% di prime. L’azzurro vince il 73% di punti quando si affida alla prima e il 48% quando deve ricorrere alla seconda. Il giovane siciliano conclude la sua prova con sedici vincenti, ma paga dazio ai ventisei errori gratuiti per un saldo negativo di meno dieci.