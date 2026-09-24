ATP Chengdu 2026, buona la prima per Shapovalov ed Hurkacz. Avanti anche Sonego e Cinà

Si sono completati tutti i match del primo turno dell’ATP 250 di Chengdu (Cina). Una buonissima giornata per i colori azzurri, visto che sono arrivate le vittorie da parte di Lorenzo Sonego e Federico Cinà. Il piemontese ha superato con un duplice 6-4 l’australiano James Duckworth e affronterà nel prossimo turno l’americano Jenson Brooksby. Il siciliano, ripescato come lucky loser, ha invece battuto l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un perentorio 6-3 6-2 e se la vedrà con il francese Alexandre Muller, che ha vinto il derby transalpino contro Moise Kouame per 6-4 6-0.

Sarà il sudafricano Lloyd Harris l’avversario del monegasco Valentin Vacherot, testa di serie numero uno. Harris, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto in due set l’americano Aleksandar Kovacevic per 6-3 6-4. Sarà invece l’argentino Juan Manuel Cerundolo ad affrontare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero due seeding, dopo che il sudamericano ha piegato la resistenza del cinese Zhou Yi per 6-4 6-3.

Una delle partite più attese di giornata era quella tra Denis Shapovalov e Tallon Griekspoor. A spuntarla è stato il canadese che ha sconfitto l’olandese in due set con il punteggio di 6-4 7-6. Non ci sono più tennisti cinesi in corsa, visto che anche Shang Jungchen è stato battuto dal francese Adrian Mannarino per 7-6 6-2.

Buona la prima anche per Hubert Hurkacz, testa di serie numero cinque, che ha superato il kazako Aleksander Shevchenko per 6-3 7-6 ed ora affronterà l’americano Martin Damn, che ha sconfitto il giapponese Shintaro Mochizuki per 6-1 6-4. Dalle qualificazioni al secondo turno per il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ha vinto il match con il serbo Miomir Kecmanovic per 7-6 6-4.

RISULTATI ATP CHENGDU 2026

Shapovalov (CAN) b. Griekspoor (NED) 6-4 7-6

Cinà (ITA) b. Ugo Carabelli (ARG) 6-3 6-2

Sonego (ITA) b. Duckworth (AUS) 6-4 6-4

Basilashvili (GEO) b. Kecmanovic (SRB) 7-6 6-4

Mannarino (FRA) b. Shang (CHN) 7-6 6-2

Muller (FRA) b. Kouame (FRA) 6-4 6-0

Damm (USA) b. Mochizuki (JPN) 6-1 6-4

Harris (RSA) b. Kovacevic (USA) 6-3 6-4

Hurkacz (POL) b. Shevchenko (KAZ) 6-3 7-6

J.M Cerundolo (ARG) b. Zhou (CHN) 6-4 6-3