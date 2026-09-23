ATP Chengdu 2026, Brooksby e Kopriva staccano il pass per gli ottavi di finale

Due incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo ATP di Chengdu. Lo statunitense Brooksby si conferma cliente sempre ostico sui campi in cemento guadagna il pass per gli ottavi sorprendendo Baez. Esordio vincente anche per il ceco Vit Kopriva.

In apertura l’americano Jenson Brooksby, numero 77 del ranking ATP, sorprende l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero otto, 7-5 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti e si guadagna così il pass per la sfida degli ottavi di finale contro il vincente del match tra l’australiano James Duckworth e Lorenzo Sonego.

Il giocatore a stelle e strisce risolve a proprio favore il primo parziale in volata grazie al break operato nel dodicesimo gioco eh siglare il decisivo 7-5. Il copione si ripete quasi identico nella seconda frazione. Brooksby, dopo aver salvato due palle del 4-5, trasforma il primo match point per firmare il 7-5 conclusivo.

In chiusura di programma Vit Kopriva, numero 71 della classifica ATP, regola la giovanissima wild card cinese Jia Hu, classe 2009, 6-4 7-5 in un’ora e trentotto minuti. Il giocatore ceco guadagna così il pass per gli ottavi di finale contro il vincente della sfida tra il canadese Denis Shapovalov, numero sette del tabellone, e l’olandese Tallon Griekspoor.