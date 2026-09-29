ATP Chengdu 2026, Alejandro Davidovich Fokina conquista il titolo

Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina conquista il titolo nell’ATP 250 di Chengdu 2026 di tennis: l’iberico, numero 2 del seeding, nell’ultimo atto si impone sulla testa di serie numero 5, il polacco Hubert Hurkacz, con lo score di 6-4 7-6 (7) in un’ora e 47 minuti di gioco.

Nel primo set il polacco annulla 3 palle break nel primo game, lungo 20 punti, poi è lo spagnolo a doverne cancellare una ai vantaggi del sesto gioco. Nel settimo game si spezza l’equilibrio: il polacco cede la battuta a quindici e l’iberico scappa sul 4-3, confermando poi lo strappo e portandosi sul 5-3. Nel decimo game lo spagnolo tiene la battuta a quindici ed al primo set point incamera la frazione sul 6-4 in 47 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono a lungo dominanti, tanto che le uniche palle break arrivano nell’undicesimo game: Hurkacz va sotto 15-40, ma poi infila quattro game e si salva. Si va al tie break: il polacco è il primo ad allungare, portandosi sul 4-2, e poi si procura tre set point sul 6-3. Hurkacz gioca il terzo sul proprio servizio, ma lo spagnolo trova il 6-6, prolungando la contesa. Al primo championship point a disposizione, invece, lo spagnolo chiude i conti sul 9-7 in un’ora di gioco e conquista il titolo.

Le statistiche premiano lo spagnolo, che vince 88 punti contro i 73 del polacco, pur sfruttando una sola palla break delle sei avute a disposizione, cancellando inoltre l’unica occasione concessa all’avversario. L’iberico fa meglio del rivale sia con la prima di servizio, 87%-70%, sia con la seconda, 50%-46%.