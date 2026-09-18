Atletica, Yeman Crippa sogna una medaglia mondiale nella mezza. Le ambizioni azzurre a Copenaghen

Tutto pronto per i Campionati Mondiali di corsa su strada 2026, in programma a Copenaghen tra sabato 19 e domenica 20 settembre. La capitale danese si appresta ad ospitare la seconda edizione dell’evento, tre anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l’Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km.

In questo caso la delegazione azzurra, composta da dieci elementi, spera di fare meglio ottenendo almeno un piazzamento sul podio, anche se non sarà un’impresa facile considerando il livello della concorrenza. Previste tre distanze sia al femminile che al maschile: sabato miglio al mattino e a inizio pomeriggio le 5 km, mentre nella mattinata di domenica si terranno le due mezze maratone.

Riflettori puntati in casa Italia sul primatista tricolore e secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona (con il 59:01 di Napoli lo scorso 22 febbraio) Yeman Crippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca contro alcuni big del calibro di Andread Almgren (primatista continentale e oro a Birmingham nei 10.000 metri), Jimmy Gressier (campione mondiale dei 10.000), Conner Mantz oltre a keniani ed etiopi.

Al via anche la primatista nazionale femminile della mezza Sofiia Yaremchuk (1h08:27 a Napoli nel 2024), alla seconda uscita stagionale dopo il settimo posto nella 42,195 km degli Europei, insieme alla progredita Elvanie Nimbona, capace di scendere fino a 1h08:38 in marzo a Berlino sfiorando il record italiano. Favorita d’obbligo la keniana Agnes Ngetich, oro mondiale di cross e autrice di due delle tre migliori prestazioni di sempre sulla distanza.

Da seguire con attenzione anche il nuovo esame di Micol Majori, in gara nella 5 km dopo un’estate che l’ha vista mettersi al collo un meraviglioso bronzo europeo a Birmingham e l’argento ai Giochi del Mediterraneo di Taranto nei 5000 metri su pista. Italia che schiera inoltre Francesco Guerra e Konjoneh Maggi nella gara maschile, mentre Pietro Arese e Ludovica Cavalli si cimenteranno nel miglio che aprirà la manifestazione.