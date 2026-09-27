Atletica Vicentina vince gli scudetti ai Societari allievi. Del Pioluogo si esalta nel peso, doppietta di Doualla

L’Atletica Vicentina ha dettato legge ai Campionati Italiani Societari allievi, andati in scena nel corso del fine settimana a Majano (in provincia di Udine). La compagine veneta ha conquistato entrambi gli scudetti: tra gli uomini successo con 228 punti dopo sette anni di digiuno, davanti alla Studentesca Rieti Milardi (220) e al Cus Pro Patria Milano (185,5); affermazione sul fronte femminile per la seconda volta consecutiva con 239 punti, ampiamente davanti alla Acsi Fururatletica (215) e alla Studentesca Rieti Milardi (212).

Per gli arancioni si segnalano tre vittorie per sesso: Lorenzo Catalano (1.95 nel salto in alto), Cristian Cecchetto (21:11.38 SUI 5000 metri) e 4×100 (Leonardo Villa, Amin Cavion, Daniele Cibotto e Alessandro Cortiana in 42.21); Kalidjatou Sella Bance (1:02.21 sui 400 ostacoli, dopo il sigillo di ieri sul giro di pista senza barriere) e Gaia Bonato (25.17 sui 200 metri).

Antony Del Pioluogo si è imposto nel suo getto del peso, disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei U18. Dopo il sigillo di ieri nel disco, il portacolori dell’Atletica Brugnera Friulintagli ha spedito l’attrezzo a 19.70 punti e si merita la copertina individuale del fine settimana insieme a Kelly Doualla (vincitrice su 100 metri e 4×100 nel sabato pomeriggio).

Federico Giardiello ha firmato la doppietta sui 3000 metri (8:34.15), Nicolò Borello ha corso i 200 metri in 21.91, Gabriele Potenza ha ritoccato di quattro decimi il personale sui 400 ostacoli (52.41), bel bis di Yasmine Lazouzi (9:59.19 sui 3000 metri) e Asia Prenzato (2:11.00 sugli 800 metri).