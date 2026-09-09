Atletica, Ultimate Championship 2026: tutti gli italiani qualificati

Ci sarà un discreto contingente azzurro nel weekend a Budapest in occasione degli Ultimate Championship 2026, prima edizione della neonata rassegna internazionale creata da World Athletics che metterà in palio un montepremi faraonico da 10 milioni di dollari (150.000 a tutti i vincitori delle prove individuali) chiudendo di fatto la stagione outdoor su pista.

Entry list alla mano sono otto gli italiani qualificati a livello individuale per il ribattezzato “Mondiale dei Mondiali” (riservato esclusivamente all’elite globale delle varie specialità, senza limitazioni legate al passaporto), a cui bisogna aggiungere però la 4×400 mista che aveva staccato il pass grazie al quinto posto nelle World Relays dello scorso maggio a Gaborone.

I convocati dell’Italia per la staffetta (il quartetto effettivo verrà scelto a ridosso della gara) sono Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Luca Sito tra gli uomini e Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari ed Eloisa Coiro al femminile. La neo-primatista tricolore degli 800 sarà in ogni caso impegnata a Budapest sulla distanza individuale del doppio giro di pista.

Gli altri azzurri che vedremo in azione nella capitale ungherese da venerdì 11 a domenica 13 settembre sono Gianmarco Tamberi (che ha ricevuto una wild card) nel salto in alto, Marcell Jacobs (da verificare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato a Birmingham) e Zaynab Dosso nei 100 metri, Francesco Pernici negli 800 metri, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Dariya Derkach nel salto triplo.