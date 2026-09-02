Atletica, tutti gli italiani qualificati per le Finali di Diamond League 2026

Sei italiani si sono qualificati alle Finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica, che si disputeranno venerdì 4 e sabato 5 settembre a Bruxelles (Belgio). Agli atti conclusivi hanno diritto di partecipazione i primi sei classificati nei concorsi, i migliori otto nelle specialità in corsia e dieci nelle prove di mezzofondo, in base ai risultati conseguiti nel corso della stagione. Chi vincerà allo Stadio Re Baldovino conquisterà il diamantone e si meriterà l’annesso assegno da 30.000 dollari.

Gianmarco Tamberi andrà a caccia del quarto trofeo, dopo quelli alzati al cielo nel 2021, 2022, 2022, 2024: il momento di forma è eccezionale per il fuoriclasse marchigiano, che si è laureato Campione d’Europa e ha poi vinto proprio in Diamond League in Silesia. Il 34enne ha staccato il biglietto con il sesto accredito in una classificata guidata da Matteo Sioli, ma il milanese non sarà della partita a causa dell’acciacco accusato agli Europei. Gli avversari saranno l’ucraino Oleh Doroshchuk, il giamaicano Romaine Beckford, il polacco Mateusz Kolodziejski, il messicano Erick Portillo e lo statunitense JuVaughn Harrison.

Andy Diaz inseguirà il quarto sigillo nel salto triplo dopo le gioie del 2022, 2023 e 2025. Il fresco Campione d’Europa, capace di volare a 18.15 metri nella sabbia di Birmingham, si è meritato l’approdo alla finale con il terzo posto e incrocerà ancora una volta il grande rivale portoghese Pedro Pichardo, che lo ha battuto settimana scorsa a Losanna. Saranno della partita anche il giamaicano Jordan Scott, l’algerino Yasser Mohammes Triki, il cubano Lazaro Martinez e il giamaicano Jaydon Hibbert.

Leonardo Fabbri punta alla seconda perla in carriera, che rappresenterebbe una degna ciliegina sulla torna a un’annata agonistica condita dal trionfo agli Europei, dalle vittorie in due meeting di prestigio (Golden Gala e Prefontaine Classic), dalla miglior prestazione mondiale stagionale (22.74 a Eugene) e dallo status di numero 1 del mondo per World Athletics. Terzo accredito per il toscano, gli altri finalisti nel getto del peso saranno gli statunitensi Jordan Geist, Joe Kovacs, Ryan Crouser, Roger Steen e il giamaicano Rajindra Campbell.

Larissa Iapichino cercherà di difendere il trofeo nel salto in lungo, presentandosi da Campionessa d’Europa e con un bagaglio importante di risultati nel massimo circuito. La toscana vanta il secondo accredito e sarà chiamata a battagliare con le statunitensi Monae’ Nichols e Claire Bryant, la tedesca Malaika Mihambo, la portoghese Agate De Sousa e la francese Hilary Kpatcha.

Ultimo standard di ammissione per Zaynab Dosso sui 100 metri: la velocista lombarda ha faticato durante l’estate, dopo essersi laureata Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor, ma è riuscita a staccare il pass e avrà così la possibilità di partecipare al grande evento. Si preannuncia una bella sfida tra le statunitensi Melissa Jefferson-Woodon e Sha’Carri Richardson, Julien Alfred da Saint Lucia, le giamaicane Tina Clatyon e Jonielle Smith, la britannica Amy Hunt e la lussemburghese Patrizia van der Weken.

ITALIANI QUALIFICATI FINALI DIAMOND LEAGUE

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Matteo Sioli (salto in alto), ma non parteciperà per infortunio

Andy Diaz (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zaynab Dosso (100 metri)

Larissa Iapichino (salto in lungo)