Atletica, tutte le vittorie dell’Italia nel 2026: Diaz dominatore, Tamberi e Iapichino supremi, Battocletti principesca

La stagione della grande atletica si è ormai conclusa, bisognerà aspettare soltanto domenica 20 settembre, con le ultime prove dei Mondiali di corsa su strada, per fare calare il sipario e lanciarsi verso l’autunno caratterizzato da maratone e corse campestri. L’Italia si è regalata grandissime soddisfazioni nel corso di un’annata agonistica ampiamente positiva per il Bel Paese, che ha vinto il medagliere agli Europei per la seconda volta consecutiva, imponendosi in quel di Birmingham con dieci ori all’attivo.

Andy Diaz ha vinto in tutti i contesti, da autentico dominatore del salto triplo: Campione del Mondo indoor, Campione d’Europa all’aperto, padrone della Diamond League. Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino hanno trionfato agli Europei e hanno poi conquistato la prima edizione degli Ultimate Championship, da veri fari internazionali di salto in lungo e salto triplo. Nadia Battocletti ha firmato la doppietta dorata in campo continentale tra 5000 e 10.000 metri, dopo aver dettato legge sui 3000 metri in sala.

Leonardo Fabbri ha difeso il titolo continentale nel getto del peso con una bella spallata, Dariya Derkach ha fatto saltare il banco nel salto triplo, Sofia Fiorini e Massimo Stano hanno esultato nella maratona di marcia, la 4×400 maschile ha firmato un’impresa epocale, sconfiggendo la Gran Bretagna nella gara decisiva per l’assegnazione del medagliere. Zaynab Dosso ha fatto suonare l’Inno di Mameli per il sigillo sui 60 metri ai Mondiali Indoor, salvo non riuscire a confermarsi sul rettilineo durante l’estate.

Da annotare anche l’affermazione di Francesco Fortunato nella mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia, mentre a livello giovanile si è esultato con Kelly Doualla (100 metri) e Rebecca D’Alessandro (5000 metri di marcia) agli Europei U18, poi con Daniele Inzoli (salto in lungo), Serena Di Fabio (500 metri di marcia) e la 4×100 mista ai Mondiali U20. Di seguito il quadro dettagliato delle vittorie dell’Italia nei grandi eventi internazionali di atletica nel 2026.

VITTORIE ITALIANE ATLETICA 2026

MONDIALI INDOOR

Andy Diaz (salto triplo, 17.47)

Zaynab Dosso (60 metri, 7.00)

Nadia Battocletti (3000 metri, 8:57.64)

EUROPEI OUTDOOR

Gianmarco Tamberi (salto in alto, 2.32)

Andy Diaz (salto triplo, 18.15)

Leonardo Fabbri (getto del peso, 22.31)

4×400 maschile (Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi, Lorenzo Benati, 2:59.16)

Massimo Stano (maratona di marcia, 2h56:49)

Nadia Battocletti (5000 metri, 15:37.84)

Nadia Battocletti (10.000 metri, 31:41.17)

Larissa Iapichino (salto in lungo, 7.00)

Dariya Derkach (salto triplo, 14.60)

Sofia Fiorini (maratona di marcia, 3h15:11)

DIAMOND LEAGUE (TROFEO FINALE)

Andy Diaz (salto triplo, 17.74)

ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Gianmarco Tamberi (salto in alto, 2.37)

Larissa Iapichino (salto in lungo, 6.90)

MONDIALI U20

Daniele Inzoli (salto in lungo, 7.97)

Serena Di Fabio (5000 metri di marcia, 20:57.57)

4×100 mista (Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini, Kelly Doualla, 41.21)

EUROPEI U18

Kelly Doualla (100 metri, 11.14)

Rebecca D’Alessandro (5000 metri di marcia, 22:58.95)

MONDIALI DI MARCIA A SQUADRE

Francesco Fortunato (mezza maratona, 1h27:25)

Gara a squadre juniores maschile (Alessio Coppola, Nicolò Vidal)