Atletica, svolta storica agli Europei: arrivano i soldi, aboliti i bonus Gold Crown. Il montepremi e tutte le cifre

Per la prima volta nella storia, gli Europei di atletica avranno un vero e proprio montepremi: a partire dall’edizione del 2028, che si disputerà tra due anni in Silesia (Polonia), alla vigilia delle Olimpiadi di Los Angeles, i primi otto classificati di ogni specialità beneficeranno di un assegno. Dopo l’adozione delle Gold Crown a Roma 2024 e Birmingham 2026, con i riconoscimenti da 50.000 euro per la miglior prestazione in ogni settore (velocità-ostacoli, salti, lanci, mezzofondo, prove multiple/marcia/staffette), nel 2028 è previsto un montepremi complessivo di 3,5 milioni di euro.

La distribuzione sarà la seguente: 30.000 euro per ogni vincitore, 15.000 euro per l’argento, 10.000 euro per il bronzo, 5.000 euro per il quarto posto, 4.000 euro per la quinta piazza, 3.000 euro per la sesta posizione, 2.000 euro per il settimo posto e 1.000 euro per l’ultimo finalista. La borsa per la medaglia d’oro è dunque identica a quella prevista per il trofeo alle finali della Diamond League: si tratta di un bel passo in avanti per la rassegna continentale.

A Birmingham, invece, i vincitori erano andati a casa a mani vuote, avevano potuto esultare soltanto i conquistatori delle Gold Crown (tra cui i nostri Massimo Stano e Sofia Fiorini), per un totale di mezzo milione di euro messo sul tavolo. I bonus per le “corone d’oro” sono stati aboliti e in Silesia, invece, il montepremi sarà più generoso di ben sette volte e porterà gli Europei al posto che meritano anche sotto il profilo economico. Di seguito il quadro dettagliato dei riconoscimenti pecuniari previsti agli Europei 2028 di atletica.

MONTEPREMI EUROPEI 2028 ATLETICA

Medaglia d’oro: 30.000 euro.

Medaglia d’argento: 15.000 euro.

Medaglia di bronzo: 10.000 euro.

Quarto posto: 5.000 euro.

Quinto posto: 4.000 euro.

Sesto posto: 3.000 euro.

Settimo posto: 2.000 euro.

Ottavo posto: 1.000 euro.