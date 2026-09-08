Atletica, svelata l’entry list degli Ultimate Championship: parata di stelle a Budapest, 8 azzurri iscritti

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre andrà in scena a Budapest la prima edizione degli Ultimate Championship, nuovo evento internazionale World Athletics già ribattezzato il “Mondiale dei Mondiali”. A pochi giorni dal via della manifestazione, è stata pubblicata l’entry list ufficiale con tutti gli atleti iscritti alle varie specialità in programma.

L’Italia verrà rappresentata da otto atleti nelle prove individuali: Gianmarco Tamberi (che ha ricevuto una wild card) nel salto in alto, Marcell Jacobs (da verificare le sue condizioni fisiche dopo l’infortunio rimediato a Birmingham) nei 100 metri e Francesco Pernici negli 800 metri al maschile; Zaynab Dosso nei 100, Eloisa Coiro negli 800, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Larissa Iapichino nel salto in lungo e Dariya Derkach nel salto triplo al femminile.

Ieri erano stati già annunciati anche i convocati azzurri per la 4×400 mista, qualificatasi grazie al quinto posto nelle World Relays dello scorso maggio a Gaborone: Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Luca Sito tra gli uomini e Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari e Coiro (già impegnata a Budapest in un possibile doppio turno sugli 800).

In assenza di limitazioni legate al contingente dei vari Paesi, ci apprestiamo a vivere delle gare con cinque sprinter giamaicane sui 100 o sei etiopi sui 5000 per fare alcuni esempi. Il campo partenti è a dir poco stellare, anche grazie ad un montepremi faraonico di 10 milioni di dollari (i vincitori delle gare individuali intascheranno un assegno da 150.000 dollari), infatti troviamo nell’entry list tante stelle globali tra cui Mondo Duplantis, Gabby Thomas, Audrey Werro, Letsile Tebogo, Femke Broeders-Bol, Keely Hodgkinson, Alison Dos Santos, Oblique Seville, Letsile Tebogo, Rai Benjamin, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Masai Russel, Yaroslava Mahuchikh.

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