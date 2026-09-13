Atletica oggi in tv, Ultimate Championship 2026: orari 13 settembre, streaming, italiani in gara

L’Italia spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella giornata conclusiva dell’Ultimate Championship 2026, inedita rassegna globale sotto l’egida di World Athletics in corso di svolgimento presso il Nemzeti Atlétikai Központ di Budapest. Quest’oggi si disputeranno le ultime undici finali della manifestazione, di cui dieci individuali (con in palio 150.000 dollari per i vincitori) ed una a squadre.

Gianmarco Tamberi, invitato dagli organizzatori con una wild card speciale, punta al bersaglio grosso nella gara di salto in alto dovendo vedersela soprattutto con lo statunitense JuVaughn Harrison e con l’ucraino Oleh Doroshchuk. Attenzione però anche al nuovo primatista tricolore degli 800 Francesco Pernici, outsider nella finale sul doppio giro di pista proprio come la staffetta italiana impegnata nella 4×400 mista.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata dell’Ultimate Championship 2026. Il day-3 della kermesse verrà trasmesso in diretta tv su Rai2 (fino alle 20.30) e Sky Sport Max; in diretta streaming su RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ULTIMATE CHAMPIOSHIP OGGI

Domenica 13 settembre

18.08 400 ostacoli (femminile), finale

18.13 Tiro del giavellotto (maschile)

18.18 200 metri (maschile), semifinali

18.36 400 ostacoli (maschile), finale

18.44 200 metri (femminile), semifinali

19.04 Salto in alto (maschile)

19.10 5000 metri (femminile)

19.34 Salto triplo (femminile)

19.41 800 metri (maschile), finale

19.53 Staffetta 4×400 metri (mista)

20.10 1500 metri (maschile)

20.38 200 metri (maschile), finale

20.49 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA ULTIMATE CHAMPIONSHIP OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 fino alle ore 20.30; Sky Sport Max.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI ULTIMATE CHAMPIONSHIP

800 metri (maschile), finale: Francesco Pernici.

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi.

Staffetta 4×400 metri (mista): quartetto da definire.