Atletica oggi in tv, Ultimate Championship 2026: orari 12 settembre, streaming, italiani in gara

Quest’oggi è in programma a Budapest la seconda giornata dell’Ultimate Championship 2026, neonata manifestazione globale a cadenza biennale organizzata da World Athletics che garantisce un montepremi complessivo pari a 10 milioni di dollari e mette in palio un assegno da 150.000 dollari ai vincitori di ogni singola gara individuale.

Dopo il meraviglioso successo di ieri da parte di Larissa Iapichino nel salto in lungo, l’Italia verrà rappresentata nel day-2 da cinque atleti con la consapevolezza che sarà molto difficile salire sul podio. Marcell Jacobs sarà una mina vagante nei 100 metri al rientro dall’infortunio di Birmingham, mentre Ayomide Folorunso nei 400hs e Zaynab Dosso nei 100 femminili possono ambire nella migliore delle ipotesi alla finale. Duplice obiettivo del passaggio del turno e del record italiano per Francesco Pernici negli 800, mentre sempre sul doppio giro di pista Eloisa Coiro andrà a caccia di un piazzamento di prestigio e possibilmente del personale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dell’Ultimate Championship 2026. Il day-1 della manifestazione verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ULTIMATE CHAMPIOSHIP OGGI

Sabato 12 settembre

18.08 400 metri (femminile), finale

18.13 Tiro del giavellotto (femminile)

18.18 400 metri (maschile), finale

18.26 800 metri (maschile), semifinali

18.43 Salto con l’asta (femminile)

18.46 400 ostacoli (femminile), semifinali

19.04 100 metri (femminile), semifinali

19.21 100 metri (maschile), semifinali

19.36 1500 metri (femminile)

19.44 Salto in lungo (maschile)

19.57 400 ostacoli (maschile), semifinali

20.18 800 metri (femminile), finale

20.38 100 metri (femminile), finale

20.49 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA ULTIMATE CHAMPIONSHIP OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI ULTIMATE CHAMPIONSHIP

800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici.

400 ostacoli (femminile), semifinali: Ayomide Folorunso.

100 metri (femminile), semifinali: Zaynab Dosso.

100 metri (maschile), semifinali: Marcell Jacobs.

800 metri (femminile), finale: Eloisa Coiro.

100 metri (femminile), finale: ev. Zaynab Dosso.

100 metri (maschile), finale: ev. Marcell Jacobs.