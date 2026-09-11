Atletica oggi in tv, Ultimate Championship 2026: orari 11 settembre, streaming, italiani in gara

Tutto pronto per la giornata inaugurale dell’Ultimate Championship 2026, prima edizione di un nuovo evento a cadenza biennale organizzato da World Athletics che si terrà a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre. Il ribattezzato “Mondiale dei Mondiali” mette in palio per ventotto specialità un montepremi faraonico da 10 milioni di dollari, con i vincitori delle gare individuali che intascheranno un assegno da 150 mila dollari.

Quest’oggi saranno impegnati nella capitale magiara due atleti azzurri che proveranno ad aprire nel migliore dei modi la spedizione tricolore. Larissa Iapichino può mettere nel mirino la vittoria nel salto in lungo in assenza di Tara Davis-Woodhall e Malaika Mihambo, dovendo vedersela soprattutto con le americane Monae’ Nichols, Alyssa Jones e Claire Bryant oltre alla portoghese Agate De Sousa e la francese Hilary Kpatcha. Primo turno per la nuova primatista italiana degli 800 Eloisa Coiro, chiamata ad una grande prestazione per superare lo scoglio della semifinale e approdare all’ultimo atto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata dell’Ultimate Championship 2026. Il day-1 della manifestazione verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Max; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ULTIMATE CHAMPIOSHIP OGGI

Venerdì 11 settembre

19.08 Staffetta 4×100 metri (mista)

19.13 Salto in alto (femminile)

19.19 400 metri (maschile), semifinali

19.23 Lancio del martello (maschile)

19.38 400 metri (femminile), semifinali

20.04 100 ostacoli, semifinali

20.08 Salto con l’asta (maschile)

20.21 110 ostacoli, semifinali

20.36 5000 metri (maschile)

20.53 Salto in lungo (femminile)

20.57 800 metri (femminile), semifinali

21.20 100 ostacoli, finale

21.49 110 ostacoli, finale

PROGRAMMA ULTIMATE CHAMPIONSHIP OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Max.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI ULTIMATE CHAMPIONSHIP

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

800 metri (femminile), semifinali: Eloisa Coiro.