Atletica oggi in tv, Palio della Quercia 2026: orari, streaming, italiani in gara

Quest’oggi si terrà la 62ma edizione del Palio Città della Quercia, tradizionale meeting internazionale di atletica in programma a Rovereto e valevole come tappa Silver del Continental Tour. Il campo partenti annunciato è di primo piano, con alcune stelle globali come la sprinter americana Gabrielle Thomas ed il formidabile pesista giamaicano Rajindra Campbell ma anche diversi elementi di spicco del movimento italiano.

In Trentino ci saranno infatti la regina del mezzofondo europeo e padrona di casa Nadia Battocletti, sostanzialmente all’ultima uscita della sua stagione outdoor su pista cimentandosi nuovamente nei 1500 metri nove giorni dopo aver realizzato il record italiano sulla distanza con 3:57.54 a Bellinzona. Fari puntati inoltre sul salto triplo con Andy Diaz a caccia del primato mondiale e Andrea Dallavalle possibile protagonista sopra i 17 metri, ma sono iscritti anche Pietro Arese nei 3000 metri ed i quattrocentisti Anna Polinari, Alice Mangione, Alessandra Bonora, Sara Cirillo e l’ultimo frazionista della mitica 4×400 di Birmingham Lorenzo Benati,

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del Palio della Quercia 2026, tappa Silver del Continental Tour. Il meeting di Rovereto verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD ed in diretta streaming su Rai Play. Prevista la diretta live testuale integrale dell’evento su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DELLA QUERCIA 2026

Martedì 8 settembre

19.00 Salto in lungo (femminile)

19.35 Salto con l’asta (femminile)

20.00 Salto in alto (maschile)

20.00 100 metri (femminile), finale B

20.07 100 metri (maschile), finale B

20.20 800 metri (maschile), finale B

20.25 Salto triplo (maschile)

20.30 400 ostacoli (femminile)

20.35 Getto del peso (maschile)

20.40 400 metri (femminile)

20.50 400 metri (maschile)

21.00 100 metri (femminile), finale A

21.07 100 metri (maschile), finale A

21.17 800 metri (femminile)

21.25 800 metri (maschile), finale A

21.35 110 ostacoli

21.45 3000 metri (maschile)

22.00 1500 metri (femminile)

PROGRAMMA PALIO DELLA QUERCIA 2026: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA PALIO DELLA QUERCIA 2026

Salto in lungo (femminile): Arianna Battistella, Giulia Riccardi.

Salto con l’asta (femminile): Sonia Malavisi, Great Nnachi, Maria Roberta Gherca.

Salto in alto (maschile): Stefano Sottile, Marco Fassinotti, Manuel Lando.

100 metri (femminile), finale B: Alice Pagliarini, Aurora Berton.

100 metri (maschile), finale B: Eric Marek, Lorenzo Ianes.

800 metri (maschile), finale B: Thomas Monnetti, Simone Valduga, Michele Tricca.

Salto triplo (maschile): Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Alex Fabbri.

400 ostacoli (femminile): Alice Muraro, Rebecca Sartori.

Getto del peso (maschile): Zane Weir, Nick Ponzio, Lorenzo Del Gatto.

400 metri (femminile): Anna Polinari, Alice Mangione, Alessandra Bonora, Sara Cirillo.

400 metri (maschile): Lorenzo Benati.

100 metri (maschile), finale A: Yassin Bandaogo.

800 metri (femminile): Marta Colajanni, Lorenza De Noni, Serena Troiani.

3000 metri (maschile): Pietro Arese.

1500 metri (femminile): Nadia Battocletti, Ludovica Cavalli, Laura Pellicoro, Sintayehu Vissa, Valeria Minati.