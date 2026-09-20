Atletica oggi in tv, Mondiali su strada 2026: orari 20 settembre, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 20 settembre va in scena la seconda e ultima giornata dei Mondiali 2026 di corsa su strada, evento internazionale di atletica voluto da World Athletics e giunto alla seconda edizione dopo l’esordio maturato tre anni fa in quel di Riga. Dopo la disputa delle prove sul miglio e sui 5 km nella giornata di ieri, a Copenhagen (Danimarca) si correranno le mezze maratone, che faranno calare il sipario sulla manifestazione: donne in gara alle ore 09.10, gli uomini partiranno alle ore 09.45.

Yeman Crippa sarà tra i grandi protagonisti, dopo aver siglato il record italiano di specialità (59:01 lo scorso 22 febbraio a Napoli, secondo crono europeo della storia) e aver vinto la Maratona di Parigi. Il trentino andrà a caccia di un risultato di spessore, al cospetto di una concorrenza notevole: il 31enne svedese Andreas Almgren (Campione d’Europa dei 10.000 metri, in preparazione alla Maratona di New York); il francese Jimmy Gressier (Campione del Mondo dei 10.000 metri); i keniani Nicholas Kipkorir Kimeli (personale di 58:08, undicesima prestazione all-time) e Daniel Ebenyo (argento in carica).

Ad affiancare il leader della spedizione tricolore ci saranno Badr Jaafari (campione italiano) e Alberto Mondazzi. Tra le donne, invece, si punta su Sofiia Yaremchuk (primatista italiana con 1h08:27 nel 2024) ed Elvanie Nimbona (1h08:38 a Berlino). La grande favorita è la keniana Agnes Ngetich, affiancata dalla connazionali Veronica Loleo, Daisilaj Jerono e Lilian Kasait. In gara anche le etiopi Tsige Gebreselama e Ftaw Zeray, l’ugandese Esther Chebet, la statunitense Weini Kelati, la slovena Klara Lukan.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 20 settembre) ai Mondiali 2026 di corsa su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CORSA SU STRADA OGGI

Domenica 20 settembre

09.10 Mezza maratona femminile – Diretta tv su RaiSportHD

09.45 Mezza maratona maschile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CORSA SU STRADA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CORSA SU STRADA

Domenica 20 settembre

09.10 Mezza maratona femminile: Sofiia Yaremchuk, Elvanie Nimbona.

09.45 Mezza maratona maschile: Yeman Crippa, Badr Jaafari, Alberto Mondazzi.