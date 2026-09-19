Atletica oggi in tv, Mondiali su strada 2026: orari 19 settembre, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 19 settembre va in scena la prima giornata dei Mondiali 2026 di corsa su strada, evento di atletica voluto da World Athletics e giunto alla seconda edizione. Appuntamento a Copenhagen (Danimarca), dove si incomincerà con le gare del miglio (donne alle ore 10.10 e uomini alle ore 10.30) e si proseguirà poi con le prove sui 5 km (femminile alle ore 14.10, maschile alle ore 14.40).

Pietro Arese si presenterà da primatista italiano dei 1500 metri e proverà a distinguersi sui 1.609,34 metri su asfalto, in un contesto in cui spiccano il portoghese Isaac Nader (Campione del Mondo dei 1500 metri), il tedesco Robert Farken, il croato Marino Bloudek (argento continentale degli 800 metri), gli statunitensi Yared Nuguse e Vincent Ciattei. Ludovica Cavalli cercherà di mostrarsi in un contesto competitivo: la francese Agathe Guillemot, le etiopi Freweyni Hailu e Birke Haylom potrebbero attaccare il record del mondo (4:20.98).

Micol Majori, bronzo sui 5000 metri agli Europei, ha rinunciato all’ultimo minuto alla gara sui 5 km, dove spiccano le etiopi Likina Amebaw, Aleshign Baweke, Senayet Getachew e le keniane Caroline Nyaga e Caroline Gitonga. Saranno al via Francesco Guerra e Konjoneh Maggi al cospetto del keniano Matthew Kipchumba, del francese Jimmy Gressier e degli etiopi Mehary, Yihune e Sime.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (sabato 19 settembre) ai Mondiali 2026 di corsa su strada. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CORSA SU STRADA OGGI

Sabato 19 settembre

10.10 Miglio femminile – Diretta tv su RaiSportHD

10.30 Miglio maschile – Diretta tv su RaiSportHD

14.10 5 km femminile – Diretta tv su RaiSportHD

14.40 5 km maschile – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MONDIALI CORSA SU STRADA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis:

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CORSA SU STRADA

Sabato 19 settembre

10.10 Miglio femminile: Ludovica Cavalli

10.30 Miglio maschile: Pietro Arese

14.40 5 km maschile: Francesco Guerra, Konjoneh Maggi