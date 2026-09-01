Atletica
Atletica oggi in tv, Giochi del Mediterraneo 2026: orari 1° settembre, streaming, italiani in gara
Prosegue senza soluzione di continuità il programma dell’atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2026: oggi, martedì 1° settembre, a Taranto verranno assegnati altri 9 titoli, sui 34 complessivi di giornata, mentre in altre 4 specialità si disputerà il primo turno.
Nel settore maschile andranno in scena le finali del lancio del peso, del salto in alto, dei 400, dei 1500 e dei 5000, mentre nel comparto femminile si assegneranno le medaglie nel salto triplo, nel lancio del giavellotto, nei 400 e nei 3000 siepi. Primo turno, infine, nei 200 e nei 400 ostacoli, sia per gli uomini che per le donne.
La sessione odierna di atletica dei Giochi del Mediterraneo sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 3 ed Italia Team TV (Canale 1), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare della manifestazione di Taranto.
CALENDARIO ATLETICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026
Martedì 1° settembre
17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno
17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale
18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale
18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno
18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno
18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno
18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale
18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale
19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale
19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale
19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale
19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale
20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale
PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD.
Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 3 ed Italia Team TV (Canale 1).
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANI IN GARA
Martedì 1° settembre
17.50 ATLETICA 400m ostacoli femminili, 1° turno – Alice Muraro, Ayomide Folorunso
17.55 ATLETICA Lancio del peso maschile, Finale – Riccardo Ferrara, Nick Ponzio
18.00 ATLETICA Salto triplo femminile, Finale – Erika Saraceni, Greta Brugnolo
18.10 ATLETICA 400m ostacoli maschili, 1° turno – Alessandro Sibilio
18.30 ATLETICA 200m femminili, 1° turno – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana
18.50 ATLETICA 200m maschili, 1° turno – Filippo Tortu, Filippo Dezza
18.55 ATLETICA Salto in alto maschile, Finale – Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi
18.55 ATLETICA Lancio del giavellotto femminile, Finale – Paola Padovan, Adele Toniutto
19.15 ATLETICA 1500m maschili, Finale – Pietro Arese, Joao Bussotti
19.30 ATLETICA 400m femminili, Finale – Alessandra Bonora, Alice Mangione
19.40 ATLETICA 400m maschili, Finale – Luca Sito, Lorenzo Benati
19.50 ATLETICA 3000m siepi femminili, Finale – Beatrice Colli
20.10 ATLETICA 5000m maschili, Finale – Konjoneh Maggi, Sebastiano Parolini