Atletica oggi, Giochi del Mediterraneo 2026: orari 2 settembre, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 2 settembre, si assegneranno altri 14 titoli di atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto verranno distribuite le medaglie tra le donne nel lancio del martello, nei 200, nei 400 ostacoli, nel lancio del disco, nei 1500 e nella staffetta 4×400, e tra gli uomini nel salto con l’asta, nei 200, nel salto triplo, nei 400 ostacoli, nei 3000 siepi, nei 10000 e nella staffetta 4×400, infine si disputerà anche la staffetta 4×100 mista.

Le gare odierne di atletica dei Giochi del Mediterraneo saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Rai Play Sport 2 (fino alle 19.00), Rai Play Sport 3 (dalle 18.30) ed Italia Team TV (Canale 1), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare di atletica della manifestazione di Taranto.

CALENDARIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Mercoledì 2 settembre

17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale

17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale

17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale

17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale

18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale

18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale

18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale

18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale

18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale

19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale

19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale

19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale

20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale

20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale



PROGRAMMA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Rai Play Sport 2 (fino alle 19.00), Rai Play Sport 3 (dalle 18.30), Italia Team TV (Canale 1).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA

Mercoledì 2 settembre

17.15 ATLETICA Lancio del martello femminile, Finale – Rachele Mori, Sara Fantini

17.40 ATLETICA 200m femminili, Finale – Elena Cambiolo, Vittoria Fontana

17.50 ATLETICA Salto con l’asta maschile, Finale – Matteo Olivieri

17.55 ATLETICA 200m maschili, Finale – Filippo Tortu, Filippo Dezza

18.05 ATLETICA Salto triplo maschile, Finale – Federico Lorenzo Bruno, Alex Fabbri

18.10 ATLETICA 400m ostacoli femminili, Finale – Ayomide Temida Folorunso, Alice Muraro

18.25 ATLETICA 400m ostacoli maschili, Finale – Alessandro Sibilio

18.40 ATLETICA 3000m siepi maschili, Finale – Ala Zoghlami, Osama Zoghlami

18.50 ATLETICA Lancio del disco femminile, Finale – Benedetta Benedetti, Daisy Osakue

19.00 ATLETICA 1500m femminili, Finale – Ludovica Cavalli

19.15 ATLETICA 10000m maschili, Finale – Thomas D’Este

19.55 ATLETICA Staffetta 4x100m mista, Finale – Lorenzo Ianes, Alice Pagliarini, Alessia Pavese, Roberto Rigali

20.10 ATLETICA Staffetta 4x400m femminile, Finale – Sara Cirillo, Ilaria Elvira Accame, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Ginevra Ricci, Clarissa Vianelli

20.25 ATLETICA Staffetta 4x400m maschile, Finale – Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Riccardo Meli, Matteo Raimondi, Luca Sito, Federico Falsetti

