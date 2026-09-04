Atletica oggi, Diamond League Bruxelles 2026: orari, tv, streaming, italiani in gara

Tutto pronto allo stadio Re Baldovino di Bruxelles per la giornata inaugurale delle Finali di Diamond League 2026, che andranno in scena tra venerdì 4 e sabato 5 settembre nell’ambito della cinquantesima edizione del Memorial Van Damme. In palio oggi ben sedici Diamond Trophy (su trentadue complessivi) dal valore minimo di 30.000 e massimo di 60.000 dollari.

L’Italia verrà rappresentata nel salto in alto dal campione di tutto Gianmarco Tamberi, che punta al quarto “diamantone” della carriera dopo aver trionfato recentemente agli Europei di Birmingham, nel meeting di Chorzow e ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Presente anche il campione europeo della 4×400 Edoardo Scotti, in una gara a inviti non valevole per l’assegnazione del Diamond Trophy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della prima giornata delle Finali di Diamond League 2026. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES OGGI

Venerdì 4 settembre

18.30 Getto del peso (femminile)

18.38 Salto in lungo (maschile)

18.49 Lancio del disco (femminile)

19.22 400 metri a inviti (femminile) – non valevole per la Diamond League

19.31 400 metri a inviti (maschile) – non valevole per la Diamond League

19.59 Salto con l’asta (maschile)

20.04 400 ostacoli (femminile)

20.09 Salto in alto (maschile)

20.14 100 metri (maschile)

20.23 3000 siepi (femminile)

20.37 Lancio del disco (maschile)

20.42 800 metri (maschile)

20.48 Salto triplo (femminile)

20.55 110 ostacoli

21.03 5000 metri (femminile)

21.26 1500 metri (maschile)

21.41 200 metri (femminile)

21.52 400 metri (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

400 metri (maschile): Edoardo Scotti.

Salto in alto (maschile): Gianmarco Tamberi.