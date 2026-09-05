Atletica oggi, Diamond League Bruxelles 2026: orari 5 settembre, tv, streaming, italiani in gara

Archiviato un day-1 ricco di spunti interessanti, è giunto il momento di proiettarci verso la giornata conclusiva della cinquantesima edizione del Memorial Van Damme, in programma presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles nell’ambito delle Finali della Diamond League. Quest’oggi verranno assegnati gli ultimi 16 Diamond Trophy della stagione, con l’Italia che insegue la vittoria in quattro specialità.

Andy Diaz sarà l’uomo da battere nel salto triplo in qualità di campione d’Europa e autore della miglior prestazione mondiale dell’anno proprio come Leonardo Fabbri nel getto del peso. Obiettivo tripletta alla portata di Larissa Iapichino nel salto triplo, anche grazie all’assenza di Tara Davis-Woodhall e Malaika Mihambo, mentre Zaynab Dosso proverà a giocarsi un buon piazzamento nei 100 cercando di tornare ad avvicinarsi al suo personale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, gli azzurri in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle Finali di Diamond League 2026. L’evento verrà trasmesso dalle ore 20.00 in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE BRUXELLES OGGI

Sabato 5 settembre

18.08 Tiro del giavellotto (femminile)

18.28 Getto del peso (maschile)

19.23 Salto triplo (maschile)

19.58 Salto con l’asta (femminile)

20.04 400 metri (femminile)

20.10 Salto in alto (femminile)

20.14 100 metri (femminile)

20.22 5000 metri (maschile)

20.40 Tiro del giavellotto (maschile)

20.44 200 metri (maschile)

20.48 Salto in lungo (femminile)

20.55 1500 metri (femminile)

21.10 100 ostacoli

21.20 3000 siepi (maschile)

21.39 800 metri (femminile)

21.52 400 ostacoli (maschile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD e Sky Sport Arena, dalle ore 20.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 20.00.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI DIAMOND LEAGUE BRUXELLES

Getto del peso (maschile): Leonardo Fabbri.

Salto triplo (maschile): Andy Diaz.

100 metri (femminile): Zaynab Dosso.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.