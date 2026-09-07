Atletica, Nadia Battocletti e Andy Diaz illuminano il folto cast azzurro al Palio della Quercia

In attesa degli Ultimate Championship di Budapest (11-13 settembre) c’è grande curiosità per assistere al 62° Palio Città della Quercia, tradizionale meeting internazionale di Rovereto in programma nella serata di martedì 8 settembre e valevole come tappa Silver del Continental Tour. Si preannuncia un’edizione a dir poco scoppiettante della kermesse, grazie ad un cast ricco di stelle italiane e globali.

In Trentino vedremo in azione ben tre azzurri campioni d’Europa in carica tra cui la padrona di casa Nadia Battocletti, che si cimenterà nuovamente nei 1500 metri nove giorni dopo aver firmato il record italiano sulla distanza a Bellinzona con 3:57.54. La regina del mezzofondo continentale chiuderà dunque la sua trionfale stagione su pista affrontando la keniana finalista olimpica Susan Ejore Sanders, l’irlandese Sarah Healy e Nelly Jepkosgei (Bahrain) oltre alle altre connazionali Ludovica Cavalli, Laura Pellicoro e l’ex primatista tricolore Sintayehu Vissa.

Nuovo assalto al record del mondo nel triplo per Andy Diaz, reduce dall’oro europeo di Birmingham (con 18.15) e dal successo nelle Finals di Diamond League a Bruxelles ma ancora estremamente motivato nel tentativo di raggiungere e superare lo storico 18.29 del mitico Jonathan Edwards. In pedana a Rovereto anche l’argento iridato e bronzo europeo in carica Andrea Dallavalle oltre al quotato algerino Yasser Triki. Italia protagonista anche nei 400 con l’ultimo frazionista della leggendaria staffetta azzurra campione d’Europa Lorenzo Benati che se la vedrà con il grenadino tre volte medagliato olimpico Kirani James e con il canadese campione mondiale indoor Christopher Morales Williams.

Sempre sulla distanza del giro di pista, ma al femminile, saranno impegnate le staffettiste (di bronzo a Birmingham) Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione e Sara Cirillo. Nelle altre specialità sono attesi inoltre Zane Weir e Nick Ponzio nel peso, Eric Marek, Lorenzo Ianes, Gloria Hooper e Alice Pagliarini nei 100, Pietro Arese nei 3000 metri e Stefano Sottile nel salto in alto. I big internazionali più attesi in Trentino saranno la sprinter americana Gabrielle Thomas (doppia serie sui 100 metri), il pesista giamaicano Rajindra Campbell, il velocista sudafricano Bayanda Walaza e l’ostacolista americano Jamal Britt.