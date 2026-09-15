Atletica, Luciano Buonfiglio: “Mancati Mondiali a Roma? Cercheremo nuovi eventi”

La mancata assegnazione dei Mondiali di atletica leggera a Roma in ottica 2029 o 2031, con le candidature di Nairobi (Kenya) e Monaco di Baviera (Germania) a battere quella della “Città Eterna” e dello stadio Olimpico, hanno lasciato non poco dispiacere nello sport italiano.

A commentare quanto successo fra i tanti addetti ai lavori è arrivato anche il numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio, che ai media ha affermato: “La scelta di World Atheltics, dei Mondiali assegnati a Nairobi e Monaco, mi dispiace; ma cercheremo di fare altri eventi che valorizzino lo stadio Olimpico e l’atletica italiana“.

Poi ha aggiunto: “Quando gli organismi internazionali assegnano la locazione di un Mondiale o di un Europeo ci sono tante componenti. Io ho fatto parte della Federazione Mondiale di Canoa e a volte non scegli quello che ha i migliori requisiti”.

“A volte scegli per altri motivi – ha specificato Buonfiglio – per un messaggio al continente o per un messaggio di supporto a una via di sviluppo per Paesi che riteniamo ancora in fase di sviluppo. Per Roma non vedo minimamente riflessi negativi”.

Pensando all’anno prossimo e all’atletica leggera, Roma e lo stadio Olimpico ospiteranno come di consueto una delle tappe della Diamond League: il 27 maggio 2027 con la disputa del Golden Gala.