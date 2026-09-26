Atletica, Kelly Doualla firma la doppietta ai Societari allievi. Bella firma di Del Pioluogo, conferma Giardiello

A Majano (in provincia di Udine) è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Societari riservati agli allievi. La lotta per gli scudetti è apertissima: l’Atletica Vicentina guida entrambe le classifiche, con 137 punti tra gli uomini e con 124 punti tra le donne, inseguita rispettivamente dal Cus Pro Patria Milano (112) e dall’Acsi Futuratletica (119), in attesa della seconda giornata.

Kelly Doualla doveva essere la protagonista annunciata, in chiusura di un’estate in cui si è laureata Campionessa d’Europa U18 sui 100 metri e ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali U20. La 16enne lombarda si è imposta sul rettilineo con il tempo di 11.64 (0,1 m/s di vento a favore) e ha poi trascinato al successo la 4×100 del Cus Pro Patria Milano (47.21 insieme a Bianca Molteni, Sara Bustreo e Camilla Barbieri).

Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Friulintagli) ha prevalso nel lancio del disco con la misura di 57.21 metri e ha ritoccato di ventidue centimetri il proprio personale nella sua seconda specialità di riferimento, in attesa di vederlo all’opera nel getto del peso, disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei U18 in quel di Rieti.

Federico Giardiello ha vinto un 1500 tattico con il crono di 4:10.30, pochi giorni dopo aver siglato il record italiano di categoria. Da annotare l’assolo di Yasmine Lazouzi sui 2000 siepi (6:53.19), la firma di Nicolò Borello sui 400 metri (47.66), il 56.46 di Kalidjatou Sella Bance sul giro di pista, mentre Cristian Cecchetto si è migliorato sui 5000 metri di marcia (21:11.38).