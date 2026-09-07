Atletica, i convocati dell’Italia per la 4×400 mista agli Ultimate Championship: presenti tre degli eroi di Birmingham

La direzione tecnica nazionale ha comunicato l’elenco degli atleti italiani convocati per la staffetta 4×400 mista in occasione degli imminenti Ultimate Championship 2026, inedita manifestazione internazionale in programma a Budapest da venerdì 11 a domenica 13 settembre. La gara in questione sarà una finale secca che si terrà domenica sera alle ore 19.53.

L’Italia ha ottenuto la qualificazione in questa specialità grazie al quinto posto delle World Relays di Gaborone dello scorso maggio e proverà a recitare un ruolo da protagonista nella capitale magiara contro alcune tra le compagini più forti al mondo come Stati Uniti, Giamaica, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Kenya, Norvegia e Belgio (ci sarà anche l’Ungheria padrona di casa).

Tra gli uomini sono stati selezionati tre dei campioni europei della 4×400 maschile di Birmingham: Lorenzo Benati, Edoardo Scotti e Luca Sito. In campo femminile ha ricevuto la chiamata per Budapest in blocco il quartetto reduce dal bronzo continentale nella 4×400 di genere: Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari e la primatista nazionale degli 800 Eloisa Coiro (che sarà impegnata nei giorni precedenti anche a livello individuale sul doppio giro di pista).

Non essendoci un turno eliminatorio prima della finale, ovviamente soltanto quattro di questi sette nomi (due uomini e due donne) verranno schierati in gara. Nelle prossime ore World Athletics ufficializzerà tutti gli azzurri qualificati per il ribattezzato “Mondiale dei Mondiali”, ma è già certa la presenza di Gianmarco Tamberi nella prova di salto in alto dopo aver ricevuto una wild card.