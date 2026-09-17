Arrampicata sportiva: speed, nuovo atto in Coppa del Mondo. Si va a Chongqing

Back-to-back: la Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva rimane in Cina per il secondo fine settimana consecutivo dedicato alla speed, in tutte le sue declinazioni. Dal 18 al 20 settembre: passando da Guiyang a Chongqing.

Il teatro delle battaglie rapidissime sulle pareti asiatiche sarà quello del Datianwan Stadium: 4-lane competition per i contest individuali e poi le staffette di genere e per la gara mista.

Saranno ancora i padroni di casa a dominare, con qualche “clamoroso lampo” indonesiano? La risposta arriverà dalle abilità e soprattutto dal cronometro: un turno dopo l’altro, dalle qualificazioni ai tabelloni ad eliminazione diretta, sino agli atti che varranno le vittorie di tappa.

L’Italia, dal canto suo, conferma i suoi 6 elementi presenti anche a Guiyang: 4 uomini e 2 donne. Matteo Zurloni, Beatrice Colli e Giulia Randi proveranno ad agganciarsi ai treni, nelle competizioni individuali, che porta verso le semifinali e magari alla zona podio, con invece Ludovico Fossali che andrà a caccia di un riscatto, senza dimenticare Luca Robbiati e Francesco Ponzinibio, pronti a trovare l’accesso agli ottavi di finale per poi provare a fare più strada possibile.

Infine, il capitolo staffette. Le gare a squadre hanno più o meno ricalcato quanto successo nei segmenti individuali: l’Italia ha fatto vedere di poter stare al passo delle altre nazioni che, Cina e Indonesia a parte, hanno riempito il podio di volta in volta. Vedremo quindi se vi sarà qualche guizzo azzurro.