Arrampicata Sportiva
Arrampicata sportiva: Matteo Zurloni mette a segno il nuovo record italiano della speed
Sempre più veloce. Matteo Zurloni ritocca il record italiano della speed al maschile dando e dandosi un nuovo boost verso la stagione 2027 della specialità che fa parte del panorama dell’arrampicata sportiva.
Da 4.94 alle Olimpiadi di Parigi 2024 al 4.92 stabilito nello scorso weekend, in occasione della tappa finale di Coppa Italia Speed al Centro tecnico Federale di Arco (TN).
Due centesimi che sembrano pochi, ma che possono fornire al lombardo benzina per la lunga volata che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando inevitabilmente per i Mondiali 2027 di Brno (Cechia).
Zurloni infatti, così come tutto il comparto maschile di speed, dopo un’inizio di 2026 difficile è riuscito a crescere andando anche personalmente a sfiorare la zona podio nelle gare individuali della recente trasferta cinese in Coppa del Mondo (4-lane competition, prima a Guiyang e poi a Chongqing.
Vedremo se nella prossima stagione, con anche l’esplosione di Giulia Randi al femminile e l’ottima competitività di Beatrice Colli, tutto il settore sarà in grado di andare a insidiare i top climbers della specialità.